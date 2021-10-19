Россиянам рассказали, как во время пандемии вести себя в период нерабочих дней

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести выходные дни в период с 30 октября по 7 ноября. Такая идея связана с распространением COVID-19. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как стоит вести себя в период выходных, передали NEWS.ru.

«Я надеюсь, что непривитым от COVID-19 запретят посещать увеселительные заведения. Это было бы правильно», — отметил эксперт.

Альтштейн заявил, что в период выходных можно выходить на прогулку, однако контакты между людьми желательно свести к минимуму. По его словам, важно использовать маски и перчатки в транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Если граждане будут это соблюдать, то нерабочие дни помогут, потому что в свободные дни человек может сам регулировать своё общение с окружающими», — подытожил врач.

Ранее новые коронавирусные ограничения ввели в Москве. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.