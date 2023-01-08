Здоровье 08 января 2023, 05:27 Россиянам рассказали, как вернуться в форму после новогодних праздников Диетолог Обложко: для сброса веса нужно устраивать сытные и объемные разгрузочные дни Pxhere

Читать 360tv в

После праздничных новогодних застолий прийти в форму помогут сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые также будут создавать дефицит калорий. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко.

Он объяснил, что переедание на новогодних праздниках очень часто происходит из-за того, что люди хотят расслабиться и получить удовольствие. По его словам, когда человек ест для удовольствия то, ему «очень трудно почувствовать, когда достаточно».

Реклама

Для возвращения в форму следует устраивать сытные разгрузочные дни. Для такого дня могут подойти диетические голубцы. Для их приготовления нужно взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и капустный лист, рассказал Обложко.

Реклама

«У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку», — заметил диетолог.

Вместо сметаны, по его словам, верхнюю часть блюда можно смазать мягким творогом, а затем выпить некалорийный напиток.

Диетолог-эндокринолог Майра Рау отметила, что во время новогодних праздников нужно стараться придерживаться принципа здоровой тарелки. Для этого она рекомендовала мысленно разделить тарелку на три или четыре части. Из них нужно наполнить одну треть — одну вторую, в зависимости от того, на сколько частей человек разделил тарелку, овощами и фруктами, еще четверть или одну треть тарелки— крупами, картофелем, пастой или хлебом, и оставшуюся четверть — одну треть — белковым продуктом. К последним относятся рыба, птица, бобовые, мясо или творог.

В напитки, по возможности, нужно не добавлять сахар, а также не забывать пить достаточно воды до, во время и после еды.

А вот голодать для сброса веса нельзя. Также специалисты предупредили о неэффективности слабительных и мочегонных препаратов в этом вопросе. Они не оказывают влияние на жировую массу, а только выводят жидкость из организма. К тому же длительные эпизоды голодания могут спровоцировать желчно-каменную болезнь.