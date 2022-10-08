Россиянам рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой | 360°

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Россиянам рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой

МЧС России: общение с близкими помогает избавиться от тревоги

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Соблюдение привычного распорядка дня и общение с близкими людьми помогает избавиться от чувства тревожности, сообщили в МЧС России. По мнению спасателей, жить в эпоху перемен непросто из-за обилия новостей. Об этом написало РИА «Новости».

«Если происходят события, разрушающие привычную стабильность — мы испытываем беспомощность, растерянность, тревогу», — говорится в заявлении МЧС РФ.

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При этом подчеркивается, что совершенно нормально испытывать такие чувства. Человек не может «выключить» их, но может минимизировать последствия для нервной системы.

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Тревога уходит постепенно, для этого следует сосредоточиться на обычных делах. Приготовление пищи, уборка, решение ежедневных вопросов помогает сохранить эмоциональный баланс. Забота о психологическом здоровье помогает преодолеть любой кризис, подытожили в ведомстве.

Ранее психологи перечислили признаки депрессии у несовершеннолетних. Родителей попросили обратить внимание на поведение детей.

МЧС РФ

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