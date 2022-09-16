Россиянам рассказали, как употребление сахара влияет на интеллект | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как употребление сахара влияет на интеллект Врач Тихомирова: интеллектуальные качества на фоне потребления сахара снижаются Unsplash

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Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с Ura.ru рассказала, что человек, который употребляет много сахара, имеет сниженные интеллектуальные способности.

При потреблении сахара интеллектуальные способности снижаются также, как и при употреблении алкоголя.

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«Когда человек ест много углеводной еды, конфеты, пироги, мороженое, то его мозг, а именно нейроны, постоянно бомбится сахаром и углеводными скачками. В этом состоянии продукция мозга снижается, то есть, интеллектуальные качества такого мозга снижаются и человек находится в состоянии, как при среднем алкогольном опьянении», — сказала медик.

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Кроме того, повышенная концентрация сахара в крови вызывает затухание центра, который отвечает за активность.

«Регулярные, хронические сахарные бомбежки нейронов приводят к общему ослаблению интеллекта. Мы, конечно, не берем здесь сахарный диабет, а обычные вещи. Человек постоянно слабый, утомляемый, вялый. Дело в том, что повышенная концентрация сахара в крови вызывает затухание центра, который отвечает за дневную активность. Гиперсахарные скачки периодически отключают мозги», — резюмировала врач.

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