Россиянам рассказали, как улучшить качество воздуха в помещении

Воздух в доме может быть очень сильно загрязнен, при этом заметить такое явление трудно. Большинство вещей, которые вызывают проблемы, не имеют запаха. О том, как сделать воздух чище, рассказала Рrаvdа.Ru со ссылкой на издание Рlant Medicine.

Загрязненный воздух может пагубно влиять на здоровье аллергиков, провоцируя проблемы с дыханием. Также у здоровых людей из-за проблем с воздухом могут развиться хронические заболевания, начиная от головной боли и заканчивая раком.

В первую очередь для того, чтобы улучшить качество воздуха, необходимо избавиться от токсичных продуктов и мебели, таких как чистящие средства, краски и гипсокартон. Также необходимо улучшить вентиляцию, установив вентиляторы в ванной комнате и на кухне. Можно запустить кондиционер с системой управления открытым вентиляционным отверстием для улучшения вентиляции.

Еще одним пунктом по очищению воздуха в квартире является замена фильтров бытовых приборов. Проверьте пылесосы, стиральные машины и кухонные вентиляционные отверстия на наличие загрязненных фильтров. Если таковые имеются, необходимо установить вместо них новые. Такую процедуру стоит повторять каждые 5-6 месяцев. Вместе с фильтрами важно вовремя чистить воздуховоды. Об их загрязненности свидетельствует скопившаяся пыль.

Ковры и ковровые покрытия являются главным источником скопления пыли. Их необходимо регулярно чистить. Также для очистки воздуха можно установить в квартире комнатные растения. С ними дышать станет гораздо свободнее.