Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет и не заболеть осенью

Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому этой осенью необходимо соблюдать все меры предосторожности: следить за чистотой рук, носить маску и держаться подальше от людей. Укрепить иммунитет поможет закаливание, правильное питание, хороший сон и физкультура.

«Нужно тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, помнить о том, что нужно дистанцирование, что нужно в людных местах пользоваться масками, что нужно чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями», — приводит RT слова доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

Он добавил, что самые простые вещи — здоровый сон, правильное питание, закаливание и физическая активность — помогут противостоять инфекции. Альтштейн рекомендовал отказаться от алкоголя и употреблять витамин D, который повышает устойчивость организма к коронавирусу.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что этой осенью жестких ограничений из-за коронавируса в России не будет, так как они могут плохо отразиться на экономике и настроении людей.

С начала пандемии российские медики выявили 1 167 805 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 20 545 человек.