Здоровье 28 ноября 2022, 15:55 Россиянам рассказали, как ухаживать за кожей зимой Защитить кожу поможет постоянное увлажнение кремами - дерматолог Наталия Махнева

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В зимний период из-за перепадов температур наша кожа зачастую обветривается и шелушится. Защитить ее от вредного воздействия поможет постоянное увлажнение кремами, сообщила дерматолог Наталия Махнева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, хорошо увлажнит кожу сыворотка с гиалуроновой кислотой. Для наилучшего эффекта стоит купить жирный по текстуре крем.

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Кроме того, избавиться от шелушений и сухости поможет витамин С. Махнева отметила, что самой распространенной причиной шершавости кожи зимой является несоблюдение водного баланса.

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