Россиянам рассказали, как удержаться от обжорства в новогоднюю ночь

«С одной стороны, для праздничных периодов характерно переедание: профициты год от года суммируются и имеют кумулятивный эффект. То есть человек, может быть, вообще не склонен к перееданию, но обильный праздничный стол, социальная движуха, алкоголь вынуждают потреблять больше, а двигаться меньше», — отметил специалист.

Плюс полкило в новогодние, столько же в отпуске, еще полкило суммарно за все свадьбы, дни рождения, похороны и корпоративы за год, и в результате спустя 10 лет получается 15 лишних килограммов.

За несколько дней до Нового года можно несколько снизить среднедневной калораж, чтобы получился запас. А если все же получится перебор в праздничную ночь, стоит немного вычесть из последующих дней. Достаточно минус 100-300 килокалорий.

Кроме того, важно придерживаться простого правила: от сытного ко вкусному. Следует начать ужин с горки овощей, продолжить/дополнить нежирным мясом, а потом уже браться за выпечку и десерты. Такая стратегия применима и ко всем шведским столам.

Если готовите сами дома, еду легко сделать диетической. Например, майонез заменяется на сметану или йогурт.

Важно помнить про калорийность спиртного. Сладкий алкоголь — еще более калориен.

Помимо этого, не стоит забывать про силовые тренировки даже в праздники. Физические упражнения помогут организму с большим удовольствием принять поступающие белки, жиры и углеводы. А еще праздники — самое время погулять.

«Тридцать тысяч шагов нахаживаются непринужденно и вполне незаметно. Да и вообще, здоровый минимум активности, когда вокруг сплошь пассивность, — это очень-очень хорошо», — напомнил Зингилевский.

Не стоит стрессовать, если вы значительно переедаете один-два дня, а не 7-10 подряд. Организм человека эффективно справляется с внезапным избытком поступающей энергии, повышая активность и теплоотдачу.