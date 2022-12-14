Здоровье 14 декабря 2022, 03:02 Россиянам рассказали, как убрать живот до Нового года Unsplash

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Россиянам перечислили несколько способов, которые помогут убрать живот к Новому году. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Самый легкий способ — каждый день по пять минут лежать с валиком под поясницей. Для этого подойдет, например, туго скрученное полотенце.

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Это упражнение поможет убрать несколько сантиметров в талии, вытянет позвоночник и укрепит мышечный корсет. Но людям, у которых с позвоночником серьезные проблемы, валик под поясницей противопоказан.

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Также убрать небольшой живот помогут ограничение углеводов в рационе и отказ от алкоголя. Если проблема более масштабная, стоит на время сесть на жесткую диету и побольше двигаться.

«Займитесь в эти две недели спортом, причем с повышенными нагрузками — бегайте, делайте утром и вечером гимнастические упражнения, сходите в спортзал со штангами и гантелями. Главное — расходовать калорий больше, чем вы наедаете», — подчеркнул фитнес-тренер Арсен Алборов.

Диетолог Мария Степанова рассказала, что убрать лишние сантиметры можно и за три дня до праздника. Для этого стоит питаться исключительно кефиром в гречкой. Также подойдут овощные соки, заключила она.