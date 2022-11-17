Здоровье 17 ноября 2022, 16:55 Россиянам рассказали, как убрать жир на животе utro.ru: вода с лимоном поможет убрать жир на животе

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Россиянам дали советы, которые помогут убрать жир на животе. Например, по утрам стоит пить воду с лимоном, сообщил сайт utro.ru

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Этот напиток нужно пить на голодный желудок. Это поможет за завтраком съесть меньше. Оптимальным завтраком при этом являются овсяные хлопья, так как в них много клетчатки, которая надолго дает чувство насыщения. Также необходимо снизить потребление сахара, потому что он способствует увеличению жировой ткани.