Россиянам рассказали, как уберечься от ОРВИ

Медицинские специалисты рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы уберечь себя и своих детей от простудных и вирусных заболеваний. Об этом написало издание «ФедералПресс».

Чаще всего простудные и вирусные заболевания возникают в демисезонные периоды. Вероятность заразиться ими повышается в местах массового скопления людей, например, в офисах, школах и детских садах.

В наше время существует множество лекарственных препаратов, как отечественного, так и зарубежного производства, которые эффективно борются с вирусами. Как правило, все они выпускаются без рецепта врача. Для подбора профилактического лекарства достаточно проконсультироваться с фармацевтом.

Чтобы не прибегать к таблеткам, но и не допустить заражения инфекцией, медики советуют соблюдать простые правила профилактики от ОРВИ и гриппа.

По их словам, наиболее эффективно помогают защититься от вирусов занятия спортом, правильное питание и регулярное закаливание организма. Также они советуют обратить внимание на народные средства: чай с имбирем или шиповником, лук и чеснок в основных блюдах.