Россиянам рассказали, как уберечь глаза от снежной болезни

Зимой ультрафиолетовые лучи отражаются от снега и льда и могут вызвать ожог роговицы. Это так называемая снежная болезнь, которой страдают жители Крайнего Севера и полярники. Сохранить зрение помогут темные очки, про которые в ясные зимние дни нельзя забывать.

«Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание — снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции», — рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

Она добавила, что зимой ни в коем случае нельзя забывать о солнечных очках, которые многие воспринимают исключительно как летний аксессуар.

Солнечный свет отражается от снега, заставляет щуриться и приносит дискомфорт. Для женщин это неприятно вдвойне: если постоянно зажмуриваться, то можно получить морщины возле глаз.

Ранее врач-офтальмолог Арпине Адамян предупредила, что излучение, которое исходит от экранов гаджетов, вызывает в сетчатке глаза необратимые фотохимические реакции и разрушают фоторецепторы.