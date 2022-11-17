17 ноября 2022, 15:13
Россиянам рассказали, как справиться с сонливостью осенью
«ФедералПресс»: для борьбы с сонливостью рекомендуется пересмотреть рацион питания
В осенне-зимний период многие люди испытывают постоянное чувство сонливости. Связано это, прежде всего, с недостатком витамина D и уменьшением выработки гормона мелатонина. О том, как справиться с этой проблемой, сообщило издание «ФедералПресс».
Сонливость — естественная реакция организма на холод и сокращение светового дня. Для того, чтобы вас не коснулась данная проблема, необходимо соблюсти ряд рекомендаций.
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Во-первых, специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион питания и включить в него больше продуктов с клетчаткой. Кроме того, следует как можно больше времени проводить на свежем воздухе, например, устраивать ежедневные прогулки перед сном.
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Избавиться от сонливости также поможет прием витаминов и минералов, однако перед их покупкой необходимо сдать соответствующие анализы и проконсультироваться с лечащим врачом.
Медики советуют одеваться по погоде, избегать стрессов и переутомлений.
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