Россиянам рассказали, как справиться с метеозависимостью

Чтобы справиться с метеозависимостью, стоит начать принимать контрастный душ и делать зарядку. Такие советы дал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, [делать] другие закаливающие процедуры, зарядку», — привело слова Тяжельникова РИА «Новости».

Также специалист посоветовал хорошо высыпаться и сбалансированно питаться. В свой рацион необходимо включить побольше овощей и фруктов. С их помощью организм сможет получить нужные витамины и микроэлементы. Еще стоит избегать переутомления и стресса.

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