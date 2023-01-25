Здоровье 25 января 2023, 19:06 Россиянам рассказали, как справиться с метеозависимостью Врач Елена Зяблова: зарядка поможет справиться с метеозависимостью

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Метеозависимые люди зачастую жалуются на головную боль, тошноту и перепады настроения при смене погоды. О том, как справиться с неприятным недугом, рассказала врач-эндокринолог, замглавврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, качественный и полноценный сон поможет побороть симптомы метеозависимости. Также врач посоветовала делать по утрам зарядку и почаще бывать на свежем воздухе.

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Как сообщил сайт kp.ru, при метеозависимости не стоит увлекаться народными методами.