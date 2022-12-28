Здоровье 28 декабря 2022, 14:15 Россиянам рассказали, как справиться с апатией Психолог Ольга Радзюк: прежде всего необходимо обратиться к врачу

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Хотя бы раз в жизни каждого человека настигало чувство апатии, раздраженности и состояние полного безразличия. О том, как бороться с такими негативными настроениями рассказала психолог Ольга Радзюк в интервью сайту Мослента.

По словам специалиста, в первую очередь при упадке сил и энергии необходимо исключить причины, связанные с физическим здоровьем. Зачастую апатия возникает из-за эндокринных проблем.

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По данным сайта «Утро.ру», апатию можно побороть благодаря медикаментозному лечению и параллельному посещению психотерапевта.

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