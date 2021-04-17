Россиянам рассказали, как спастись от сезонной аллергии

Если у человека проявились симптомы поллиноза — сезонного аллергического риноконъюнктивита, необходимо идти к врачу, который подберет подходящий рецепт решения проблемы, рекомендует врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Эти симптомы достаточно характерные, заметил врач. К ним относится обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также у аллергика начинается чихание и слезотечение, заметил Бессмертный.

«Симптомы не проходят в течение нескольких дней, как это бывает при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Если человек не может посетить врача, то Бессмертный рекомендует принять подходящий антигистаминный препарат и постараться ограничить контакт с аллергенами.

«Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение», — сказал врач.

В Москве из-за цветущих растений начался пыльцевой дождь. Резко зацвели орешник и ольха. Аллергикам на таком фоне могут помочь правила, продиктованные пандемией. Введение масочного режима прошлой весной показало, что маски отлично защищают дыхательные пути от попадания пыльцы, рассказал в беседе с «360» врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он ожидает, что аллергики будут следовать противоэпидемическим правилам на улице.