Здоровье 01 февраля 2023, 15:53 Россиянам рассказали, как спасти задыхающегося ребенка Удар между лопаток поможет ребенку освободить дыхательные пути

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В маленьком возрасте дети очень часто давятся едой, в результате чего задыхаются. О первой помощи ребенку в таких случаях рассказала врач-гематолог Наталья Андреева в беседе с News.ru.

При затруднениях дыхания взрослому необходимо наклонить ребенка лицом вниз и ударить несколько раз между лопаток.

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Если же такой способ не помог и ребенок продолжает задыхаться, можно надавить пальцами руки на гортань, чтобы освободились дыхательные пути. Однако врач порекомендовала использовать второй способ только в самых экстренных ситуациях.