Россиянам рассказали, как сохранить ягоды без потери витаминов

Биолог Михаил Краснов рассказал россиянам, как правильно заготавливать на зиму ягоды, чтобы сохранить в них все полезные свойства и витамины. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в ягодах содержится огромное количество витаминов и минеральных веществ.

«Огромное количество витаминов, минеральных веществ, всего того, что обычно объединяют понятием „природная аптечка“, превращает летние ягоды в незаменимый элемент нашего рациона. Но проходит лето — исчезают и они. А те, что доступны зимой, слишком дороги для большинства из нас. Но никто не мешает заняться их заготовкой сейчас», — сказал он.

Краснов отметил, что большинство ягод отлично переносит заморозку. Их также можно перетереть с небольшим количеством сахара и заморозить в виде пюре.

Также ягоды сохраняют свои полезные свойства и после термической обработки, но лучше всего их высушивать.

«Чай с сушеной земляникой, например, даже садовой, зимой наполняет ароматом всю квартиру! А чай с сушеной малиной — прекрасный потогон при простудах. На излете лета нужно заготовить ягоды, а растения — те, что растут в саду — отблагодарить подкормками. Понятно, что заготовка требует усилий, но зимой вы скажете себе спасибо за эти хлопоты», — добавил биолог.

По словам эксперта, голубику лучше всего перетереть с небольшим количеством сахара, крыжовник — заморозить или перетереть с сахаром, из ежевики — сделать варенье, а чернику — хранить в холодильнике.