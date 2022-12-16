Здоровье 16 декабря 2022, 15:19 Россиянам рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники Диетолог Чулпанова: первые два дня после Нового года необходимо включить в завтрак фрукты

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Врач-диетолог Алена Чулпанова в разговоре с «Радио 1» рассказала, как сохранить фигуру в период новогодних праздников.

По словам медика, первые два дня после Нового года необходимо включить в завтрак фрукты и бобовые. Таким образом в желудке не будет чувства пустоты, написали «Дни.ру».

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В каждый прием пищи она также порекомендовала добавлять по одному овощу. Так организм не будет чувствовать нагрузку и будет легче переваривать пищу, добавила Чулпанова.

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