Россиянам рассказали, как снять головную боль без лекарств | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как снять головную боль без лекарств Врач Хорошев: очень часто головная боль связана с недостатком жидкости в организме Unsplash

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Врач-невролог Павел Хорошев в бесед с радиостанцией Sputnik рассказал, с чем может быть связана головная боль и как ее устранить без использования лекарств.

По словам медика, головная боль очень часто бывает связана не с заболеванием, а с недостатком жидкости в организме.

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«В первую очередь при остром приступе головной боли человеку нужно вспомнить, сколько воды он сегодня выпил. Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом. И можно рассчитывать, что через 40-60 минут вам станет легче», — процитировало РИА ФАН слова Хорошева.

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Врач также отметил, что обезболивающие таблетки могут сильно навредить организму.

«Я не рекомендую принимать лекарственные препараты от головной боли. Во-первых, принимая те или иные препараты против головной боли, особенно без консультации с врачом, можно сильно навредить своему здоровью. Во-вторых, если человек привыкнет „закидываться“ теми или иными препаратами при приступах головной боли, он так и не начнет употреблять воду в нормальном количестве <…>», — резюмировал Хорошев.

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