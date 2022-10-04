Россиянам рассказали, как снизить температуру тела без лекарств | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как снизить температуру тела без лекарств

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, каким образом можно сбить температуру без использования лекарственных препаратов.

По ее словам, необходимо пить горячую воду, принимать холодный душ и обтираться.

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«Не забываем про физические методы снижения температуры. Можно начать с этого, а потом уже перейти к медикаментозным», — процитировало utro.ru слова медика.

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Чернышева также порекомендовала пить чай с малиной или липой, либо обычную горячую воду. Она пояснила, что из-за повышенного потоотделения у человека быстрее снижается температура.

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