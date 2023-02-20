Здоровье 20 февраля 2023, 11:29 Россиянам рассказали, как сделать традиционные блины более полезными для здоровья Диетолог Ольга Шестакова: пшеничную муку можно заменить на кокосовую или миндальную Max Pixel

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Масленичные блины являются достаточно калорийным продуктом и могут повлиять на увеличение веса. О том, как сделать традиционное лакомство более полезным для здоровья, рассказала врач-диетолог Ольга Шестакова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, для приготовления теста вместо пшеничной муки можно использовать миндальную, кокосовую или же овсяную муку. Также снизить калорийность блюда можно благодаря добавлению в блинную смесь перетертых до пюреобразного состояния шпината, свеклы и моркови.

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Главным ингредиентом, добавляющим блинам калорийности, является масло. Диетолог посоветовала готовить их на антипригарной сковороде и пользоваться специальной кисточкой. Кроме того, Шестакова порекомендовала отказаться от различных добавок к блинам в виде сгущенки и варенья.

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