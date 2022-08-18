Россиянам рассказали, как сделать салаты менее калорийными

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, какой соус сделает салаты менее калорийными.

По словам специалиста, обычный майонез лучше всего заменить йогуртом.

«От майонеза (в качестве заправки для салатов, — ред.) нужно отказываться, потому что он очень калорийный. В его состав входит масло, а это лишние калории. Если использовать, например, тот же самый йогурт для заправки, это будет намного менее калорийно. Я заменяю майонез йогуртом, только добавляю в него чесночную пудру, луковую пудру, соль, перец, немного уксуса. Тогда он получается более резким, терпким на вкус, чем-то похожим на майонез. В целом можно есть и просто овощи без приправ, это тоже вкусно», — сказала Нефедова.

Диетолог отметила, что традиционные салаты, в которых нельзя исключить майонез, желательно употреблять не чаще одного раза в месяц.

«В таких классических салатах, как оливье или селедка под шубой, без майонеза не обойтись, потому что при замене соуса вкус меняется, получается другое блюдо. Такие традиционные салаты лучше есть не чаще раза в месяц, но с добавлением майонеза», — резюмировала Нефедова.