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    13 апреля 2022, 13:51

    Россиянам рассказали, как распознать высокое давление по глазам

    Оксана Лавнюженко

    Врач-офтальмолог может обнаружить признаки высокого кровяного давления при осмотре глаз. На них укажут жесткость кровеносных сосудов в сетчатке глаза и их давление друг на друга. Об этом сообщило издание ABBA Eye Care.

    Россиянам рассказали, как распознать высокое давление по глазам

    По словам медиков, повышенное давление может привести к ретинопатии, при которой происходит затуманивание зрения или его потеря. Помимо этого, человек рискует столкнуться со скоплением жидкости под сетчаткой глаза. Она впоследствии может образовывать рубцы и нарушить зрительный нерв, написал сайт «Русская планета».

    Также на высокое давление может указать кровоизлияние в глаз, пятна на сетчатке, отек зрительного нерва или центральной части сетчатки.

    Медики отметили, что состояние глаз может рассказать не только о высоком давлении, но и о других, не менее опасных заболеваниях. Органы зрения, таким образом, дают подсказки, которые предупреждают о проблемах со здоровьем в других частях тела.