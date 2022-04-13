Россиянам рассказали, как распознать высокое давление по глазам

Врач-офтальмолог может обнаружить признаки высокого кровяного давления при осмотре глаз. На них укажут жесткость кровеносных сосудов в сетчатке глаза и их давление друг на друга. Об этом сообщило издание ABBA Eye Care.

По словам медиков, повышенное давление может привести к ретинопатии, при которой происходит затуманивание зрения или его потеря. Помимо этого, человек рискует столкнуться со скоплением жидкости под сетчаткой глаза. Она впоследствии может образовывать рубцы и нарушить зрительный нерв, написал сайт «Русская планета».

Также на высокое давление может указать кровоизлияние в глаз, пятна на сетчатке, отек зрительного нерва или центральной части сетчатки.

Медики отметили, что состояние глаз может рассказать не только о высоком давлении, но и о других, не менее опасных заболеваниях. Органы зрения, таким образом, дают подсказки, которые предупреждают о проблемах со здоровьем в других частях тела.