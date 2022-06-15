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    15 июня 2022, 13:42

    Россиянам рассказали, как распознать тромбоз по сну

    Sina: головокружение, слюнотечение и неправильная температура могут указывать на тромбоз

    Оксана Лавнюженко

    Отдельные косвенные признаки могут предупредить человека о риске возникновения тромбоза. По словам специалистов Sina, четыре из них проявляются после ночного сна.

    Россиянам рассказали, как распознать тромбоз по сну

    Например, головокружение может говорить о недостатке кровоснабжения или о состоянии гипоксии. Причина плохого самочувствия утром также может заключаться в затрудненном кровообращении и его неравномерном распределении, написало utro.ru.

    Утренняя одышка сообщает человеку о том, что кислород не может вовремя достичь легких. В том случае, если кислород и дыхательные метаболические отходы не меняются в легких вовремя, появляются симптомы стеснения в груди.

    Обильное слюнотечение указывает на тот факт, что излишне густая кровь не успевает вовремя обеспечивать мозг питательными веществами. Все это может привести к нарушению контроля над лицевыми мышцами.

    Холодные руки и ноги также могут указывать на проблемы с кровообращением. Если в теплую погоду тело леденеет, стоит обратиться к специалисту.