Россиянам рассказали, как распознать переедание

Переедание негативно влияет на организм: сначала чрезмерное питание приводит к лишним килограммам, а позже избыточная масса вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупредила врач-валеолог Надежда Чернышова, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Также переедание плохо сказывается на состоянии печени. Из-за лишних калорий в этом органе порой откладывается жир и развивается жировой гепатоз печени. Кроме того, большая любовь к еде часто портит крепкий сон и усугубляет стресс. Особенно это заметно, если человек осознает свое неправильное поведение и испытывает чувство вины.

«Самое трудное — вовремя остановиться и не съесть больше, чем нужно организму в данный момент», — рассказала врач.

Распознать переедание возможно. Первый признак: после еды чувствуется растяжение желудка, которое иногда сопровождается болевыми ощущениями. Еще о переедании говорит брожение газов, неприятные ощущения в животе, отрыжка.

«Если после еды клонит в сон, это тоже, как правило, говорит о переедании… После обильной трапезы человек, начавший двигаться, замечает, что он потеет больше обычного», — добавила Чернышова.

Чтобы избежать переедания, нужно накладывать в тарелку ограниченные порции. Для этого нужно представить, сколько вы хотели бы съесть, и в итоге взять только ¾ этого количества. Также важно садиться за стол толькотогда, когда испытываете голод. Помимо этого, стоит отказаться от перекусов, дольше жевать и не есть перед телевизором и гаджетом.