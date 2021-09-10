Россиянам рассказали, как распознать наличие сахарного диабета

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что диабет второго типа может привести к сбою многих процессов в организме. Однако существуют методы, как вовремя распознать наличие этого заболевания и минимизировать его последствия. Об этом сообщило ИА Nation News.

Нормой уровня сахара в крови считают от 4,5 до 5,9 единиц. По словам медика, если эти показатели превышены, то человеку стоит бить тревогу. Также на наличие болезни указывают быстрая утомляемость и чрезмерная жажда.

«При первых признаках нужно начинать бить тревогу и исправлять ситуацию диетой и подвижным образом жизни. Эндокринологи рекомендуют делать 10 тысяч шагов в день, употреблять в день 0,5 килограмма овощей. Стоит также убрать из рациона быстрые углеводы и оставить только сложные, подкрепив образ жизни здоровым сном», — сообщила специалист.

При наличии вышеперечисленных симптомов россиянам можно пройти обследование на инсулинорезистентность. Этот анализ проводится при прохождении ежегодной диспансеризации.