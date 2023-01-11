Здоровье 11 января 2023, 13:27 Россиянам рассказали, как распознать надвигающийся инфаркт Инфаркт характеризуется резкой и сильной болью в области сердца

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Сердечный приступ можно распознать по острой и резкой боли в сердце, а также при нарушениях речевой функции человека. Об этом сообщил главврач частной службы скорой помощи Лев Авербах в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, боль, которая появляется при надвигающемся инфаркте, невозможно спутать ни с какими другими неприятными ощущениями.

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При развитии начальной стадии инсульта у человека появляются нарушения двигательной функции, также затрудняется речь пациента.

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