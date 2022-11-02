Россиянам рассказали, как приготовить безопасный йогурт в домашних условиях | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 14:33 Россиянам рассказали, как приготовить безопасный йогурт в домашних условиях Диетолог Круглова: для домашнего йогурта можно использовать разную закваску freepik

Читать 360tv в

Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с изданием NEWS.ru дала советы россиянам по приготовлению безопасного йогурта в домашних условиях.

По словам специалиста, для такого йогурта можно использовать разную закваску. Самым безопасным с точки зрения содержания патогенных микроорганизмов будет пастеризованное или ультрапастеризованное молоко.

Реклама

«Если на производстве содержание микроорганизмов четко контролируется, это обязательный параметр для контроля, то дома это сделать невозможно, поэтому здесь необходимо пользоваться йогуртницами <…>», — рассказала медик.

Реклама

При других способах приготовления в продукт могут попасть находящиеся в воздухе вредные элементы, в то время как йогуртница поддерживает необходимую температуру.

Пастеризованное или ультрапастеризованное молоко станут отличной базой не только для приготовления йогурта, но и другой кисломолочной продукции, резюмировала диетолог.