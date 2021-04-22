Россиянам рассказали, как предупредить появление гипертонии

Предотвратить появление гипертонии возможно. Методы профилактики перечислила терапевт высшей категории Татьяна Романенко, сообщила «Москва 24».

Любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным. Однако первую стадию его повышения — до 140/90 — возможно вылечить без лекарств.

Для перехода из первой стадии артериальной гипертонии в нулевую достаточно сбросить лишний вес, правильно питаться, в том числе меньше есть соли, а также соблюдать «разумный» режим дня. А еще необходимо соблюдать баланс между занятиями спортом и отдыхом, написала «Газета.ru».

Для профилактики и борьбы с гипертонией нужны анаэробные нагрузки. Например, подойдет ходьба, которая тренирует сердечную мышцу и помогает скорректировать массу тела. Час ходьбы в день полезен, сказала Романенко. По ее словам, молодые люди могут не ограничиваться только пешими прогулками, а пожилым рекомендуется начать с ходьбы тренировочную программу, отметила ToDay News Ufa.

Если показатели превышают 180/120, необходимо вызвать скорую. Такое состояние может сопровождаться одышкой, затуманенностью зрения, затруднением речи, сильной головной болью, болью в груди, слабостью или онемением.