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    22 апреля 2021, 11:35

    Россиянам рассказали, как предупредить появление гипертонии

    Алена Макаренко

    Предотвратить появление гипертонии возможно. Методы профилактики перечислила терапевт высшей категории Татьяна Романенко, сообщила «Москва 24».

    Россиянам рассказали, как предупредить появление гипертонии

    Любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным. Однако первую стадию его повышения — до 140/90 — возможно вылечить без лекарств.

    Для перехода из первой стадии артериальной гипертонии в нулевую достаточно сбросить лишний вес, правильно питаться, в том числе меньше есть соли, а также соблюдать «разумный» режим дня. А еще необходимо соблюдать баланс между занятиями спортом и отдыхом, написала «Газета.ru».

    Для профилактики и борьбы с гипертонией нужны анаэробные нагрузки. Например, подойдет ходьба, которая тренирует сердечную мышцу и помогает скорректировать массу тела. Час ходьбы в день полезен, сказала Романенко. По ее словам, молодые люди могут не ограничиваться только пешими прогулками, а пожилым рекомендуется начать с ходьбы тренировочную программу, отметила ToDay News Ufa.

    Если показатели превышают 180/120, необходимо вызвать скорую. Такое состояние может сопровождаться одышкой, затуманенностью зрения, затруднением речи, сильной головной болью, болью в груди, слабостью или онемением.