Россиянам рассказали, как предотвратить возникновение деменция в старости

Деменция является опасным заболеванием, которым страдают по меньшей мере 50 миллионов человек. Врачи рассказали, как предотвратить развитие этого заболевания в старости. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Медики пояснили, что даже бессимптомные сердечные патологии сердца могут увеличить риск сосудистой деменции. Если болезнь уже возникла, то избавиться от нее невозможно. Однако с помощью обследований существует вероятностность отсрочить развитие деменции.

Эксперты посоветовали каждый год проходить диспансеризацию. Во время борьбы с болезнью важно искать причины, а не стараться убрать возникающие симптомы. Необходимо сделать так, чтобы в мозг поступало больше крови. Для этого уделяйте время физической активности, а также своевременно лечите простудные заболевания. Кроме того, в борьбе с деменцией помогает когнитивный тренинг. Попробуйте учить новые языки или писать стихи. Такая стимуляция помогает мозгу работать эффективнее, передало utro.ru.