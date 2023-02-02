Здоровье 02 февраля 2023, 17:49 Россиянам рассказали, как предотвратить развитие рака Сбалансированное питание снизит риски развития рака

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Развитие некоторых форм рака можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Об этом сообщил сайт medicalxpress.

По данным «Ридуса», снизить риски возникновения злокачественной опухоли поможет сбалансированное питание, которое включает в себя овощи и бобовые. Также предотвратить развитие рака можно благодаря здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.

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Отмечается, что для выявления заболеваний на ранних стадиях рекомендуется раз в год проходить профилактические скрининговые тесты.