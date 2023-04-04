Здоровье 04 апреля 2023, 17:16 Россиянам рассказали, как предотвратить остеопороз

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Заболевание скелета остеопороз, которое характеризуется снижением плотности костей и усилением их хрупкости, можно предотвратить, если придерживаться определенных правил. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Снизить риски развития этого заболевания позволят регулярные занятия спортом. Также укреплению костей будут способствовать сбалансированное питание и продукты, содержащие кальций.

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Кроме того, предотвратить остеопороз можно благодаря отказу от вредных привычек и контролю уровня стресса.