28 марта 2023, 17:35
Россиянам рассказали, как предотвратить инсульт
Инсульты являются одними из самых распространенных причин смертности среди россиян. О том, как предотвратить заболевание, рассказал теледоктор Александр Мясников в беседе с «Общественной службой новостей».
По словам специалиста, факторами риска инсульта являются избыточный вес, повышенный холестерин и вредные привычки.
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Врач отметил, что человек самостоятельно может высчитать процент возможного риска возникновения инсульта с помощью специальной шкалы, которую можно найти в интернете.
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