Здоровье 09 февраля 2023, 17:22 Россиянам рассказали, как предотвратить инфаркт Врач Татьяна Романенко: контроль за уровнем холестерина позволит защититься от инфаркта

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Соблюдение рекомендаций врачей, регулярные обследования и контроль за уровнем холестерина в крови помогут защититься от инфаркта. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, для предотвращения инфаркта также необходимо следить за артериальным давлением. Кроме того, Романенко посоветовала людям после 40 лет проверять липидный состав крови минимум два раза в год.

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Как сообщила «Свободная пресса», при формировании бляшек на стенках сосудов врач назначит необходимые для лечения препараты.

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