Здоровье 18 ноября 2022, 11:42 Россиянам рассказали, как правильно выбрать вкусную хурму Агроном Викулов: при выборе хурмы нужно обращать внимание на ее цвет и плотность Unsplash

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Выбирая хурму, следует, первым делом, обратить внимание на ее цвет и плотность. Об этом в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.

Хурма должна быть мягкой, но не переспелой. Равномерно окрашенные плоды, по словам специалиста, будут вкуснее.

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«Конечно, лучше выбирать равномерно окрашенные плоды. Тогда они гораздо вкуснее», — добавил Викулов.

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Он отметил, что пик созревания фрукта приходится на ноябрь.

«Везут хурму, как правило, из южных регионов. В основном это Абхазия, Грузия, Турция и некоторые страны Ближнего Востока», — сообщил агроном.

Викулов посоветовал хранить спелую хурму в холодильнике, в то время как неспелые плоды лучше держать в помещении. Если положить вместе с неспелой хурмой в пакет банан или яблоко, то она быстрее созреет. Та хурма, которая дозрела в домашних условиях, будет не такой терпкой и вяжущей, резюмировал специалист.