Здоровье 20 декабря 2022, 13:00 Россиянам рассказали, как правильно выбрать хурму PROOREN.RU: чтобы хурма не вязала, следует выбирать яркий и насыщенный плод

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Для того, чтобы хурма не вязала во рту, следует выбирать яркие и насыщенные плоды. Об этом сообщило издание PROOREN.RU со ссылкой на медицинских экспертов.

Хурма, имеющая красно-оранжевый цвет, является спелой. Также у фрукта должны быть подсохшие чашелистики.

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«При нажатии на хурму она не должны быть слишком мягкой. Самыми сладкими считаются плоды приплюснутой формы. Также на кожице не должно быть трещин, вмятин или темных полос», — процитировало ИА Nation News сообщение.

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В хурме содержится железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний, пектин, йод. Этот фрукт способен повысить гемоглобин, улучшить работу печени, почек, зрения и щитовидной железы. Кроме того, он улучшает внешний вид кожи и волос.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила, почему хурму лучше не сочетать с другими продуктами, например с молоком и холодной водой.