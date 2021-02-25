Россиянам рассказали, как правильно спать, чтобы хорошо выглядеть

Сон играет важную роль для поддержания здоровья кожи и хорошего внешнего вида. Поэтому важно соблюдать некоторые правила. Какие именно, рассказала дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Для сна подойдет любая подушка. Главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. При проблемах с шейным остеохондрозом, особенно важно следить за позой во время сна.

«Очень важно спать удобно», — привела слова врача радио Sputnik.

Сон должен быть не меньше семи часов, а еще лучше — восемь-девять. Также важно раньше ложиться и раньше вставать. Такой подход биологически более правильный из-за ритмов восхода и захода солнца. Даже если человек спит семь-восемь часов, но днем, это все равно нарушает циркадные ритмы.

Нельзя пить много жидкости перед сном. Употребление напитков в избыточном объеме необходимо прекратить за три-четыре часа до укладывания в постель. А крем стоит наносить на лицо как минимум за 30 минут до сна, чтобы он успел впитаться в кожу. Засыпать с патчами под глазами не рекомендуется, иначе силиконовая пленка нарушит дыхание кожи.

Кроме того, перед сном важно тщательно очистить лицо от дневного макияжа и всех загрязнений. Поэтому надо обязательно умываться и в зависимости от возраста применять разные косметические средства. Возраст, с которого требуется усиленный ночной уход за кожей, определяется индивидуально. При заметных возрастных изменениях уже в 30–35 лет может потребоваться дополнительное увлажнение и питание.