Россиянам рассказали, как правильно принимать витамины

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что и натуральные, и синтетические витамины нужно принимать вместе с пищей. Таким образом они лучше усваиваются организмом. Об этом написал сайт Ura.ru.

«Любые витаминные комплексы, натуральные или синтетические, лучше всего усваиваются, если принимаются вместе с пищей. Так устроены все пищеварительные системы — когда продукт переваривается, тогда он и усваиваются. Для некоторых видов витаминов нужны свои собственные белки-переносчики, а они также лучше вырабатываются, когда пищеварение запущено», — объяснил Болибок.

Врач отметил, что некоторые элементы люди вообще не получают с пищей. Например, это биофлавоноиды — вещества, которые содержатся в листьях, цветках, плодах, корнях различных растений. Также современный человек не принимает некоторые индолы — вещества, выделяемые из определенных овощей, и кумарины.

Болибок отметил, что всего их насчитывается около 2000. Только часть из этих полезных веществ человек получает вместе с продуктами питания. В связи с такой статистикой восполнять рацион иммунолог советует в фармацевтической форме.