Россиянам рассказали, как правильно питаться летом

Нутрициолог Наталия Обоева рассказала, как правильно питаться в летнее время, чтобы не навредить организму. Об этом она сообщила «Газете.ru».

По словам специалиста, летом необходимо пить много воды, чтобы помочь в работе кишечнику. Кроме того, можно устраивать три-четыре основных приема пищи.

«Между основными приемами пищи необходим интервал 3-4 часа. Калорийность рациона рассчитывается индивидуально, исходя из пола, уровня активности и возраста», — прокомментировало РИА ФАН слова Обоевой.

Специалист отметила, что ужин должен быть менее питательным, чем завтрак и обед.

«Если уровень вашей активности низкий, у вас сидячая работа и не более двух тренировок в неделю, то ужин должен быть маленькой калорийности. Для тех, чей уровень активности высокий, кто занимается физическим трудом, тренируется четыре-пять раз в неделю, допустима одинаковая калорийность ужина и завтрака», — резюмировала диетолог.