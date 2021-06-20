Россиянам рассказали, как правильно отдыхать

Во время отпуска желательно придерживаться привычного режима бодрствования, чтобы было легче потом выходить на работу. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Отпуск — это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание — это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», — рассказал он РИА «Новости».

Проведенные ранее исследования показали, что россияне в этом году не планируют много путешествовать. Треть опрошенных намерены отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.

Другой опрос показал, что почти четверть туристов (24%) отправляются в отпуск ради публикации фотографий в соцсетях, написало ИА «Национальная служба новостей». Также выяснилось, что 42% опрошенных выкладывают снимки почти сразу или в течение недели после возвращения домой.