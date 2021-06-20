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    20 июня 2021, 07:29

    Россиянам рассказали, как правильно отдыхать

    Анастасия Калинина

    Во время отпуска желательно придерживаться привычного режима бодрствования, чтобы было легче потом выходить на работу. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

    Россиянам рассказали, как правильно отдыхать

    «Отпуск — это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание — это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», — рассказал он РИА «Новости».

    Проведенные ранее исследования показали, что россияне в этом году не планируют много путешествовать. Треть опрошенных намерены отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.

    Другой опрос показал, что почти четверть туристов (24%) отправляются в отпуск ради публикации фотографий в соцсетях, написало ИА «Национальная служба новостей». Также выяснилось, что 42% опрошенных выкладывают снимки почти сразу или в течение недели после возвращения домой.