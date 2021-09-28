Россиянам рассказали, как правильно определить количество витамина D в организме

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что определить нехватку или переизбыток в организме витамина D поможет анализ крови. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

«Забор крови для выявления проблемы осуществляется из вены. Сначала специалисты рассматривают уровень общего витамина D в сыворотке крови. Анализ проводится натощак. Название у этого исследования звучит следующим образом –25-OH витамин D», — пояснила специалист.

Она отметила, что результат будет готов буквально через пару дней. Если обнаружится какая-то проблема, то врач назначит соответствующий курс лечения. После этого пациенту нужно будет сдать повторный анализ.

Медик напомнила, что самостоятельно назначать себе дозу препарата ни в коем случае нельзя. Ведь переизбыток витамина может негативно отразиться на здоровье человека.

При этом недостаток этого компонента может стать причиной развития остеомаляции, депрессии и снижения иммунитета. В группе риска находятся те люди, которые проживают в регионах с недостатком солнечных дней.