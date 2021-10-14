Россиянам рассказали, как правильно носить маски в метро

Академик РАН Вадис Покровкий рассказал, когда пассажирам метро стоит надевать маски для надежной защиты от коронавируса. Эпидемиолог заявил, что делать это нужно еще до входа в подземку, сообщило радио Sputnik.

Правила пользования медицинскими масками и поведением в метро с радио Sputnik поделился академик Вадим Покровский. Он считает, что лучшей защитой от вируса является вакцинация, но также важно правильно носить маски.

«В метро надевать маску не тогда, когда проходите через турникет, а заранее, за несколько десятков метров до входа, потому что много людей входит в метро», — дал рекомендации пассажирам Вадим Покровский.

Он добавил, что снимать маску нужно только после выхода из подземки и отдаления от нее также на несколько десятков метров. По мнению врача, не стоит в метро маску снимать или опускать на подбородок — в этом случае появляется риск заражения.

Академик рассказал о необходимости также соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

Врачи сообщили о том, что течение заболевания будет проходить легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, а также мыл руки с лицом и полоскал горло.