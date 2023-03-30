Здоровье 30 марта 2023, 12:00 Россиянам рассказали, как правильно измерять давление

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Уровень артериального давления является важным показателем состояния здоровья человека. О том, как правильно его измерять, сообщил «ФедералПресс».

Перед тем, как отследить уровень давления с помощью тонометра, к процедуре нужно подготовиться. За полчаса до этого не стоит заниматься интенсивными физическими нагрузками. Также перед измерением не рекомендуется пользоваться назальными и глазными каплями.

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Отмечается, что лучше всего измерять давление в утренние часы.