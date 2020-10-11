Россиянам рассказали, как правильно использовать антисептик

Кожные антисептики нужно использовать в общественных местах как перед, так и после контактов. Речь идет о прикосновениях к лицу, маскам, а также личным или окружающим предметам.

Об этом сообщила ТАСС руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.

Она подчеркнула, что для эффективной обработки рук антисептиком, нужно нанести на кожу 3-5 миллилитров вещества и втереть его до полного высыхания. При этом смывать антисептик не нужно. Его необходимо использовать как перед различными контактами, так и после них. Речь идет о прикосновениях к лицу, средствам индивидуальной защиты, личным или окружающим предметам.

«Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени. Ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в ней указаны режимы обработки рук эффективные против бактерий и вирусов», — рассказала она.

За последние сутки в России зафиксировали 12 846 новых случаев заражения коронавирусом. URA.RU отметило, что страна второй день подряд бьет рекорд по максимальному суточному приросту пациентов в положительными результатами тестов. Весной самое большое количество новых выявленных случаев за день составляло 11 656 заболевших — такое количество зафиксировали 11 мая.