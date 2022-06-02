Россиянам рассказали, как правильно делать перекусы

Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала между большими перерывами приема пищи делать перекусы. По словам специалиста, если перерыв длился больше четырех часов, то голод может быть слишком выраженным, написал Ura.ru.

Она заметила, что человеку не стоит допускать сильный голод, поскольку в дальнейшем он провоцирует переедание.

«Традиционно завтрак, обед и ужин — они для всех, а вот нужны ли перекусы и как часто их проводить — на этот параметр нужно ориентироваться индивидуально. Если человек чувствует, что между завтраком и обедом у него большой перерыв и к обеду он приходит с сильным чувством голода, тогда есть смысл сделать небольшой перекус между завтраком и обедом. Если перерыв больше четырех часов, то голод уже может быть слишком выраженным. Сильный голод нужно стараться не допускать, поскольку он провоцирует в дальнейшем переедания, человеку сложнее остановиться, почувствовать насыщение после такого сильного голода. То же самое между обедом и ужином», — сказала Круглова.

Диетолог добавила, что перекусы целесообразны именно в той ситуации, когда между основными приемами пищи проходит слишком много времени.