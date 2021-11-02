Россиянам рассказали, как пожаловаться на задержку результата ПЦР-теста

Чтобы Роспотребнадзор мог отреагировать на нарушение сроков получения результатов ПЦР-тестирования и принять меры, необходимо отправить обращение. Оно должно быть оформлено по определенным правилам.

Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Россияне должны получать результаты ПЦР-теста на коронавирус в течение 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Если сроки нарушены, человек может сообщить об этом в Роспотребнадзор. Но обращение надо оформить верно, чтобы ведомство могло провести проверки, остановить нарушения и привлечь к ответственности виновных.

«Управление обращает внимание граждан на необходимость направления обращений по указанному вопросу с приложением письменного согласия на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну в части сведений о факте обращения в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи (лабораторного исследования на COVID-19 биологического материала методом ПЦР), а также письменного согласия на обработку персональных данных», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Там также уточнили, что, кроме письменного согласия на обработку персональных данных и разглашение врачебной тайны, сообщивший о правонарушении должен подтвердить свою личность. Сделать это можно одним из нескольких способов: показать паспорт при личном визите в Роспотребнадзор или МФЦ либо авторизоваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).