Здоровье 01 марта 2023, 11:56 Россиянам рассказали, как помочь человеку, у которого внезапно остановилось сердце

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Кардиолог Наталья Минасян в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала россиянам, ставшим свидетелями остановки сердца у человека, для начала вызвать скорую помощь.

Далее следует приступить к выполнению непрямого массажа сердца, контролируя при этом пульс у реанимируемого.

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«Само сердце можно и не услышать без специальных приборов. Проводить непрямой массаж сердца нужно до прибытия скорой или прекращать в том случае, если у человека появились признаки дыхания и сердцебиения», — сказал медик.

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Минасян добавила, что удары в грудь Всемирная организация здравоохранения считает недопустимыми.