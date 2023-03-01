01 марта 2023, 11:56
Россиянам рассказали, как помочь человеку, у которого внезапно остановилось сердце
Кардиолог Наталья Минасян в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала россиянам, ставшим свидетелями остановки сердца у человека, для начала вызвать скорую помощь.
Далее следует приступить к выполнению непрямого массажа сердца, контролируя при этом пульс у реанимируемого.
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«Само сердце можно и не услышать без специальных приборов. Проводить непрямой массаж сердца нужно до прибытия скорой или прекращать в том случае, если у человека появились признаки дыхания и сердцебиения», — сказал медик.
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Минасян добавила, что удары в грудь Всемирная организация здравоохранения считает недопустимыми.
Врачи
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