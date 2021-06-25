Россиянам рассказали, как помочь человеку при тепловом ударе

Важно знать правила первой помощи при тепловом ударе. Некоторые методы применять нельзя, рассказала в эфире телеканала «Звезда» матрос-спасатель II класса Мария Агафонова.

При тепловом ударе запрещено быстро и резко охлаждать пострадавшего, в том числе погружать в холодную воду, выливать на него ведро ледяной воды или предлагать ледяное питье. Это объясняется тем, что тело пострадавшего перегрелось. При резком понижении температуры начнутся дополнительные проблемы. Сосуды «не поймут», что происходит, поэтому у пострадавшего может случиться инфаркт или инсульт.

Единственное, что стоит сделать человеку без медицинского образования, это помочь пострадавшему перейти в тень и постепенно его охладить. Стоит положить на голову мокрое полотенце или завернуть лед в полотенце, также рекомендуется дать питье комнатной температуры. После этого необходимо вызывать скорую.

Нельзя использовать спирт для растирания, в том числе растирать виски нашатырным спиртом. Все спирты закуривают поры и препятствуют выходу тепла. Также при тепловом ударе не нужно употреблять спиртное и напитки с содержанием кофеина.